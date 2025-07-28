İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan kuraklık tehdidine karşı kamusal yeşil alanlarda kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Akıllı sulama sistemleri, kayıp-kaçak önlemleri ve iklim dostu bitkilerle hem su tasarrufu sağlanıyor hem de kentin yeşil dokusu korunuyor.



Kuraklığa karşı sistemli mücadele

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar, şehir genelinde sürdürülebilir peyzaj uygulamalarını hızlandırdı.

Belediyeye bağlı ekipler, park, refüj ve kavşaklarda yoğun su tüketen bitkiler yerine İzmir’in iklimine uyumlu ve çoğu doğal olan bitki türlerini kullanmaya başladı.

Kuraklığın en yoğun hissedildiği yaz aylarında yaklaşık 140 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alanda sulamaya ara verildi.

Yeni bitki seçimiyle doğal uyum sağlandı

Ziraat Yüksek Mühendisi Gizem Özçıngırak, İzmir genelindeki peyzaj çalışmalarında ılgın, zakkum, ateş dikeni, katırtırnağı, abelya ve taflan gibi doğal ve düşük su ihtiyacına sahip bitki türlerinin tercih edildiğini belirtti:

“İklim krizinin yarattığı su sıkıntılarına karşı sürdürülebilirliği önceliyoruz. Hem bakım maliyetlerini düşürüyoruz hem de doğal dokuya uyumlu bir peyzaj oluşturuyoruz.”

Akıllı sulama ile yüzde 30 tasarruf

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Makine Mühendisi Murat Abanoz, Esra Parkı ve Işılay Saygın Parkı’nda uygulanan akıllı sulama sistemi ile yüzde 30 oranında su tasarrufu sağlandığını ifade etti:

“Başkanımızın ‘akıllı şehir’ vizyonu doğrultusunda, sulama yönetimini dijitalleştirmek için çalışıyoruz. Pilot bölgelerde olumlu sonuçlar aldık. Şimdi bu sistemi tüm kente yaymak için çalışmalar sürüyor.”

700 bin ton su tasarrufu hedefleniyor

Kuraklıkla mücadele kapsamında İzmir genelinde bir milyon metrekare yeşil alanda sulama faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Abanoz, bu uygulamanın yıl sonuna kadar 700 bin ton su tasarrufu sağlamasını hedeflediklerini söyledi:

“Su krizinin yaşandığı bu günlerde, önceliğimiz insani kullanım. Yeşil alanlarda bilinçli bir kısıtlama uygulayarak toplumsal fayda hedefliyoruz.”

Su Yönetimi Şefliği kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayıyla kurulan Su Yönetimi Şefliği, peyzaj sulamalarında verimliliği artırmayı amaçlıyor. Bu birim, kayıp-kaçakları azaltmaya yönelik planlama, izleme ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.

“Her sulama tesisatında kayıp-kaçak olabilir. Ancak hızlı müdahale ve takip sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Hedefimiz, minimum su tüketimiyle maksimum yeşil alan korunumu sağlamak,” diyen Abanoz, özellikle büyük park alanlarında verimliliği artırmak istediklerini ifade etti.