Bugüne kadar yüzlerce maça çıkan İzmirli boksör Gürkan Karadağ, eylül ayında Tayland’da Alessio Bisutti ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İtalyan rakibiyle maça çıkmak için sıkı bir idmana giren Karadağ, başkent Bangkok’daki Lumpinee Boxing Stadium’da binlerce seyirci önünde kıran kırana bir mücadele verecek. Azerbaycan’ın en büyük boks şirketi TJ Boxing Promotion’a transfer olan ve UBO Continental şampiyonluğu bulunan Gürkan Karadağ, WBC ve ABF şampiyonu Bisutti ile UBO Continental unvan maçı için mücadele edecek. İtalyan rakibinin de kendisi gibi yenilgisiz bir boksör olduğunu belirten Karadağ, tarihi maç için sabırsızlandığını ifade etti.