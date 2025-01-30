İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri, yarıyıl tatilinde büyük ilgi gördü. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim programı, çocukların yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını sağlarken, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle destekleniyor.

Program kapsamında öğrenciler, İzmir’in tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili görsel öykü sunumları izliyor, atölye çalışmalarına katılıyor ve müze gezileriyle bilgilerini pekiştiriyor. Eğitimlere katılan öğrencilere etkinlik sonunda kitap da hediye ediliyor.

"Yanık Yurt" sergisi ile tarihe yolculuk

Eğitim programının önemli bölümlerinden biri de APİKAM’da yer alan "Yanık Yurt – Kurtuluş Savaşı’nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisinin rehber eşliğinde gezdirilmesi. Bu sayede çocuklar, İzmir’in kurtuluş sürecini ve tarihî olayları daha yakından öğrenme fırsatı yakalıyor. Programda ayrıca, Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri’nin yazdığı, Zeynep Yıldız’ın resimlediği "Kemeraltı: Gizli Hazine" ve "Kordon’daki Beyaz Ev" adlı öyküler üzerinden eğitimler veriliyor.

"Çok kıymetli bilgiler edindik"

Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü Türkçe öğretmeni Merve Tık, öğrencileriyle birlikte katıldığı eğitim programı hakkında şunları söyledi: "Bu eğitim, öğrencilerimiz için diğer etkinliklerden farklıydı. İzmir’in kent arşivi hakkında çok kıymetli bilgiler edindik. İzmir’in tarihi ve Atatürk’ün İzmir’e verdiği önemi öğrencilerimizle birlikte keşfetmek çok anlamlıydı."

Öğrenciler ise APİKAM’ın geçmişte bir itfaiye merkezi olarak kullanıldığını öğrendiklerini, İzmir’in tarihi ve Kordon’un geçmişi hakkında önemli bilgiler edindiklerini belirterek eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.