İzmir’de haftaya yayılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve ailelerini Çocuk ve Spor Şenliği'nde buluşturdu. Havuz İzmir, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem spor yaptı, hem de bol bol eğlenerek unutulmaz anılar biriktirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hayata geçirdiği Çocuk ve Spor Şenliği büyük ilgi gördü. Etkinlikler; Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Havuzu ve Havuz İzmir öğrencilerinin rekabeti ve dostluğu bir arada hissettiği buluşmayla başladı. Yaş gruplarına göre birbiriyle yarışan çocuklar, ailelerinin alkışları arasında öğrendiklerini sergiledi. Madalya töreni ile sona eren etkinliğin ardından İzmirli çocukların spor şenliği başladı. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nun önünde kurulan alanlar, eğlenceli anlara sahne oldu. Genç İzmir'e etkinliklerde gönüllü olarak çalışmak ve dayanışmayı büyütmek üzere ekibe katılan gençlerin desteğiyle spor deneyim alanlarında farklı branşlarda spor yapan çocuklar, karaoke eşliğinde de şarkı söyledi, yüz boyama ve masal atölyesi gibi eğlenceli aktivitelere katıldı. Çocuk koşusu, halk oyunları gösterileri ve Göztepe Spor Kulübü sporcularının jimnastik gösterisi de geride çocuklar ve aileleri için güzel hatıralar bıraktı. Çocuklar, gün boyunca buz pistinden de ücretsiz yararlandı.

“Spora erişim her çocuğun hakkı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, organizasyonun her şeyden önce çocukların mutlu olması ve evlerine gülümseyerek dönmeleri için yapıldığını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın değeri ve önemini çocuklarımıza yansıtırken, bir yandan da güzel anılar biriktirmelerini istedik. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın kentteki tüm çocukların spora erişiminin artırılması ve her alandaki gibi burada da fırsat eşitliğinin sağlanması için gösterdiği hassasiyeti çalışmalarımızla vurguluyoruz. Spora nitelikli ve ücretsiz erişim her çocuğun hakkı. Sürdürdüğümüz projeler ve yaptığımız etkinliklerle çocuklarımızın yaşamına olumlu yönde dokunabilmek için çaba göstermeye var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu.

Spor kulübünden renkli gösteriler

Bornova'daki aktiviteler devam ederken Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı Çocuk Şenliği düzenlendi. Kulübün spor okullarında eğitim alan öğrencilerin jimnastik, judo, güreş ve tekvando branşlarındaki gösterileri, aileleri ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Şenlikte 160 sporcu tekvando kuşak sınavına katılarak mücadele etti. Spor salonu dışında oluşturulan spor deneyim alanları da eğlencenin dozunun artmasını sağladı.

“Her gün gelişiyorlar”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, buna benzer etkinliklerin hem sporcu çocuklar hem aileleri hem de spor eğitmenleri için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek "Gelecekte millî formayı giyerek göğsümüzü kabartacağına inandığımız çocuklarımızın gösterileri hepimizi çok mutlu etti. Her geçen daha da gelişiyorlar ve en önemlisi spor yapmaktan keyif aldıklarını hissedebiliyoruz. Kulübümüzün spor okullarındaki çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını bir kez daha kutlarım" dedi. Tüm etkinliklerin sonunda çocuklar ve aileleri, güzel bir gün geçirdikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

“Önemli kazanımlar elde ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğü’nde görevli Gizem Karayalçın “Etkinliklerin tümü ücretsizdi. Çocuklar burada hem eğlendi, hem sosyalleşti, hem de önemli kazanımlar elde etti” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Havuz İzmir Eğitim Sorumlusu Pınar Kardeş de amaçlarının çocukları motive etmek ve sporcu adayı yetiştirmek olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Havuz Eğitim Sorumlusu Berk Karagence ise “Çocuklarımızla birlikte güzel ve eğlenceli anlar yaşadık. Çocuklar yeni arkadaşlar edindi. Yüzme konusunda da güzel bilgiler öğrendi. Bu etkinlikle önemli beceriler kazandılar. Özgüvenleri arttı, kendilerini ifade etme becerileri gelişti” dedi.

Çocuklar unutulmaz anılar biriktirdi

Etkinliklere katılan Ada Mutlu, çok heyecanlı olduğunu, eğlenceli zamanlar geçirdiğini söyledi. Remzi Gümüş yüzmeyi çok sevdiğini, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Ece Ateş ise yeni arkadaşlar edindiğini ifade etti.