İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç İzmir tarafından “Yoga Saati” başlığıyla düzenlenen yoga atölyesine katılan gençler, hem bedensel esnekliklerini geliştirdi hem de zihinsel rahatlama imkânı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Genç İzmir, sağlıklı yaşam ve farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bornova Macera Park’ta “Yoga Saati” başlıklı ücretsiz etkinliğe katılan gençler, keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak için düzenlediği atölye ve etkinliklere yeni dönemde de devam edecek. Kentte gençlere yönelik düzenlenen çalışmalardan haberdar olmak için "@izbbgencizmir" kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor.