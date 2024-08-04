Türkiye müzik sahnesinde önemli bir yer edinmiş olan Tual, "Küstüm Bu Şehre" adlı yeni single'ıyla geri döndü. Şarkı, grubun hit şarkılarından olan "Tiryakinim," "Kasım" ve "Pencere" ile devam eden başarılı müzik yolculuğunun bir parçası olarak dikkat çekiyor. Güzelbahçe’de çekilen etkileyici klibiyle de göz dolduruyor.

Tual’in yeni single’ı "Küstüm Bu Şehre," Ossi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözleri ve müziği, Tual’in eski çalışmalarıyla da tanınan İskender Türsen’e ait. Tual’in yeni solisti Devrim Seyrek’in katkılarıyla hazırlanan bu parça, grubun müzik tarzını ve yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Küstüm Bu Şehre” şarkısının klibi, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde çekildi. Şadi Arda Kaynak’ın yönetmenliğinde, Hakan Eren’in yapımcılığında hazırlanan klip, Tual’in sanatsal vizyonunu yansıtan görsel bir şölen sunuyor. Klip, Ossi Müzik Plus YouTube kanalında izlenebilir durumda ve müzikseverlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Şarkının mix ve mastering işlemleri, Tual’in grup üyeleri İskender Türsen, Yavuz Deniz Darıdere ve Ertuğrul Perşembe tarafından gerçekleştirildi. Bu detaylar, şarkının yüksek kalitede bir prodüksiyonla dinleyiciye sunulmasını sağladı.

Tual, "Küstüm Bu Şehre" ile müzik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Grubun daha önceki hitleriyle elde ettiği başarı, bu yeni çalışmayla devam ediyor. Tual’in müzik tarzı ve sahne performansları, hem eski hem de yeni dinleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.