Dünyada 100'den fazla ülke HPV aşısını rutin aşılama programına dahil etmiş durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Mayıs'tan itibaren ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlayacağını açıkladı. İlk aşamada, sosyoekonomik yoksunluk çeken bireyler hedef alınacak. 9-26 yaş aralığındaki bireyler, belirlenen web adresi üzerinden başvuru yaparak randevu alabilecek ve aşı, randevu sırasına göre uygulanacak. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mart ayında 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara HPV aşısı uygulaması başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı ise Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, 30-65 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir HPV ve Pap Testi uygulandığını belirtiyor.

Diğer büyükşehirlerdeki uygulamalar İzmir'e de getirilsin!

İzmir'de şu anda ücretsiz HPV aşısı uygulaması mevcut değil. İzmirli kadınlar, sağlık hizmetlerine erişimlerini artırmak amacıyla belediyeden bu hizmetin başlatılmasını talep ediyor. Özellikle diğer büyükşehirlerde uygulamaya geçirilen ücretsiz HPV aşısı programlarının İzmir'de de hayata geçirilmesini isteyen kadınlar, böylece toplum sağlığının güçlendirilmesini ve kansere karşı daha etkili bir mücadele yürütülmesini umuyor.

HPV nedir?

Human Papilloma Virüsün (HPV) ana bulaşma yolu cinsel ilişki ile olur. Enfekte bir kişinin vajina veya dış genital bölgesi ile temas sonucu bulaşır. Oral veya anal yolla enfekte bir genital bölgeye temas edilmesi halinde de bulaşma olur veya cilt bütünlüğü bozulmuş enfekte cilt bölgesinin, sözgelimi elle, temasıyla da bulaşabilir. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün değildir. Ancak her ilişki öncesi kondom kullanımı yine de önerilmektedir.

HPV Aşısı nedir?

HPV aşısının birincil amacı, Human Papilloma Virüsü'nü (HPV) kontrol altına almaktır. HPV, rahim ağzı kanserlerinin neredeyse %99’undan sorumludur. HPV'ye karşı geliştirilen koruyucu (proflaktik) aşılar, bu virüse karşı birincil korunma sağlar. Aşılar, özellikle HPV bulaşmadan önce uygulandığında rahim ağzı ve diğer HPV'ye bağlı kanserlerin ve prekanseröz lezyonların oranını azaltmayı hedefler. Üç ana HPV aşısı geliştirilmiştir: Gardasil, Gardasil-9 ve Cervarix.

Gardasil : HPV tip 6, 11, 16 ve 18'e karşı koruma sağlar.

: HPV tip 6, 11, 16 ve 18'e karşı koruma sağlar. Gardasil-9 : HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58'e karşı koruma sağlar.

: HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58'e karşı koruma sağlar. Cervarix: HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar.

HPV Aşısı kimlere yapılır?

HPV aşısı hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilir. Genellikle 11 veya 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklara rutin olarak tavsiye edilir, ancak 9 yaşından itibaren de uygulanabilir. Çocukların cinsel temasa ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşı olmaları idealdir.

HPV Aşısı nasıl uygulanır?

HPV aşısı 9 yaşından itibaren yapılabilir. Uygulama, yaşa göre değişiklik gösterir:

9-14 yaş arası : 2 doz önerilir. İlk doz: Belirlenen tarihte İkinci doz: İlk dozdan 6 ay sonra

: 2 doz önerilir. 15-26 yaş arası : 3 doz önerilir. İlk doz: Belirlenen tarihte İkinci doz: İlk dozdan 2 ay sonra (ilk dozdan bir aydan önce olmamalıdır) Üçüncü doz: İlk dozdan 6 ay sonra (ikinci dozdan 3 aydan önce olmamalıdır)

: 3 doz önerilir.

Yeni araştırmalar, 27-45 yaş aralığındaki kadınlarda da HPV aşısının etkili olduğunu göstermektedir.

HPV Aşısı yan etkileri nelerdir?

HPV aşısının en sık görülen yan etkileri şunlardır:

Aşı yerinde kızarıklık

Hafif şişlik

Ağrı

Yapılan çalışmalarda HPV aşısının herhangi bir ciddi yan etkisi gözlemlenmemiştir. Bu özellikleriyle HPV aşısı güvenli ve zararsız bir aşı olarak kabul edilmektedir.