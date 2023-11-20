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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kapılarını açan 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda üretilen “İzmirli Süt” piyasaya sürüldü. Küçük üreticinin sütlerini piyasa değerinin üstünde alarak katma değerli ürünlere dönüştüren fabrika, İzmirli Süt’ün üretim ve paketleme aşamasını tamamlayarak kentli ile buluşturdu.

Uzun ömürlü kutu süt

UHT teknolojisiyle üretilen İzmirli Süt, uzun ömürlü kutu süt olarak satışa sunuldu. Kaliteli ve sağlık sertifikasyonlarına uygun olarak paketlenen sütler uygun fiyat politikası ile Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı marketlerinin yanı sıra tüm İzmirli ürünlerinin yer aldığı “izmirliden.com” e-ticaret sitesinden ve Trendyol’daki “İzmirliden” mağazasından alınabiliyor.

Sütün ardından İzmirli Dondurma

Fabrikada üretilen ve ihracat başarısına imza atan feta, tulum, eski kaşar ve beyaz peynir ürünlerinin yanı sıra ilk kez 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda tanıtılarak büyük beğeni toplayan İzmirli Dondurma da yakında tüketiciyle buluşacak. Deneyenlerden tam not alan İzmirli Dondurma, kısa süre içerisinde market raflarında yerini alacak.