İzmir'de sıcak hava dönemi başlıyor

İzmir'de son birkaç gündür etkili olan serin hava, İzmirlilere rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak meteorolojik veriler, serin havaların yerini yeniden sıcak günlere bırakacağını gösteriyor. Özellikle sıcak havalardan bunalan İzmirliler, serin havanın tadını çıkarmış ve rahat bir uyku deneyimi yaşamıştı. Ne yazık ki, meteoroloji raporlarına göre bu rahatlama kısa sürecek.

Sıcaklıklar yükseliyor

Bugün, 29 Temmuz Pazartesi günü, İzmir'de hava sıcaklığı 38 derece olacak. Bu sıcaklık, şehirde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Yarın, 30 Temmuz Salı günü sıcaklık yine 38 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise sıcaklık 36 dereceye düşecek.

Perşembe günü İzmir'de sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklıkların 34 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle dışarıda vakit geçirenler için zorlayıcı olabilir.

İşte saat saat meteoroloji tahminleri;