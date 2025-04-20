21 Nisan'da İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik, kesinti saatleri ve yerleriyle ilgili detaylı açıklamada bulundu.

Gediz Elektrik Uyardı: 21 Nisan'da İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintisi olacak

Gediz Elektrik, 21 Nisan Pazartesi günü İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacağı duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintiler, belirli bölgelerde gün boyunca sürecek. Elektrik kesintileri, vatandaşlar için günlük yaşamda aksamalara yol açabilir. Peki, hangi ilçelerde ve hangi saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak?

21 Nisan Pazartesi İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İzmir'in farklı bölgelerinde yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, 21 Nisan'da şu ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek:

Güzelbahçe

Kesinti Saati : 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca

Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Dikili

Kesinti Saati : 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Ödemiş

Kesinti Saati : 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çeşme

Kesinti Saati : 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kiraz

Kesinti Saati : 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Diğer İlçeler

Karşıyaka, Aliağa, Urla, Karabağlar, Konak, Menderes gibi ilçelerde de kesintiler yaşanacak.

İşte 21 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi olacak içlerin tamamı;

Güzelbahçe'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Siteler ( 420. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet 462. Sk. 460. Sk. 452. Sk. 444. Sk. 442. Sk. 440. Sk. 438. Sk. 436. Sk. 432. Sk. 430. Sk. 426. Sk. 241. Sk. 243. Sk. 245. Sk. 247. Sk. 249. Sk. Mithatpaşa Cd. Mithatpaşa )

Kesinti saati: 13:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Siteler ( 416. Sk. 410. Sk. 408. Sk. 241. Sk. 239. Sk. 237. Sk. 235. Sk. 233. Sk. 231. Sk. 227. Sk. Mithatpaşa Cd. 75. Yıl Cumhuriyet 420. Sk. 418. Sk. 414. Sk. )

Kesinti saati: 09:00 - 12:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

İnkılap ( 552. Sk. 528. Sk. )

Akıncılar ( 545. Sk. 560. Sk. 530. Sk. 567. Sk. Akdoğan Cd. )

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Buca Koop.

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

İnkılap ( 528. Sk. 530. Sk. 545. Sk. 552. Sk. )

Akıncılar ( 560. Sk. 567. Sk. Akdoğan Cd. )

Kesinti saati: 09:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Dikili'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Salihler ( Kardelen Sk. KORU Korukent Sitesi Mavi Özlem Siteleri MAVİKÖY Mimoza Sk. Neşeli Nihavend Sk. Petekkent 1. Sk. Petekkent 10. Sk. Petekkent 2. Sk. Petekkent 3. Sk. Petekkent 4. Sk. Petekkent 5. Sk. Petekkent 6. Sk. Petekkent 7. Sk. Petekkent 9 Petekkent 9. Sk. Pınar Dikili Konakları HALK EĞİTİMCİLER 6 Sinetur Sitesi Taşel Tunçkent Sitesi ARDIÇ GÜLKENT ATATÜRK BAHÇELİ CANERKENT 1 927 TUNÇ SAĞLIKÇILAR GÜNEŞ ANIL HALK EĞİTİMCİLER 8 PINAR YILDIZ BULUT maviköy Halk Eğitimciler Sitesi Günışığı Sitesi Gülkent İlk Hedef Cd. Gülkent Gülbaba Gülkent Gaziler Cd. Gülkent Atatürk Gülkent 9 Gülkent 6 GÜLKENT 5 Gülkent 4 Gülkent 3 GÜLKENT 23 NİSAN Gülkent 2 Gülkent 19 Mayıs Gülkent 12 GÜLKENT 10 Gülkent 1 Eğitimciler Sitesi BEYAZ KENT Esenkent Sitesi Ege Cd. Cumhuriyet Cd. Ceren Canerkent Sitesi CANERKENT 5 CANERKENT 4 Canerkent 2 CANERKENT Bozkurt BAHARDALI Ayko Sitesi 929/1. Sk. 929. Sk. 9. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 4. Sk. GÜLKENT 36 3. Sk. 2. Sk. 19 Mayıs Cd. 15. Sk. 14. Sk. 13. Sk. 11. Sk. 10. Sk. Özdoğu Kent Sitesi Çiçek Çeşmeli Çelik Çağla Koray Sk. Canerkent 7 Sk. CANERKENT 3 SK. Canerkent 2 Sk. 919/3 SK. Bora Sk. Kırlangıç Sk. 901 Sk. 906 TUNÇ 1 Petekkent 7 Sk. CANERKENT 6 )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Cumhuriyet ( 443/6 ÇETİN EMEÇ 516. Sk. 508/1. Sk. 458. Sk. 450 390. Sk. 443/10 Sk. 459 Sokak 445/1 Sk 504/1 Sk. 508 Sk. 443/4 Sk 445/1 Sk. 453 Sk. 463/1 Sk. 445 463/1 Sokak 443/5 453 462 457 Sk. 506sk )

Kesinti saati: 09:00 - 10:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Kabakum ( 584/1 6. Sk. 7. Sk. 8. Sk. Bankacılar 2 Bankacılar 30 Bankacılar 41 Gökfer Sitesi Sahil Yolu Cd. 585 BANKACILAR 29 3. Sk. BANKACILAR 30 BANKACILAR 31 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 45. Sk. 584 SİTELER 7 Siteler 6 Sk. BANKACILAR 44 BANKACILAR 43 42. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 39. Sk. 37. Sk. SİTELER 9 Siteler 8 sk. Siteler 1. Sk. BANKACILAR 15 17. Sk. 18. Sk. BANKACILAR 19 2. Sk. BANKACILAR 20 BANKACILAR 21 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. BANKACILAR 27 BANKACILAR 28 5. Sk. 584. Sk. )

Kesinti saati: 09:00 - 09:30 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Birgi ( şehit gürol madan cad )

Beyazıtlar ( sabuncuçayı )

Kesinti saati: 09:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Artıcak ( SUBATAN SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ )

Kesinti saati: 09:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çeşme'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Reisdere ( 6060. Sk. 6025/1. Sk. 6025. Sk. 6034/1 sk 6016 6060/1 6060/2 6001. Sk. 6024. Sk. 6020. Sk. 6019. Sk. 6011. Sk. 6019 6034. Sk. 6015. Sk. )

Alaçatı

Kesinti saati: 09:30 - 16:30 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Reisdere ( 6007 6152. Sk. 6146. Sk. 6144. Sk. 6143. Sk. 6141. Sk. 6140. Sk. 6139. Sk. 6138. Sk. 6108. Sk. 6101. Sk. 6099/2. Sk. 6099. Sk. 6098. Sk. 6097. Sk. 6096. Sk. 6093. Sk. 6092. Sk. 6090. Sk. 6089. Sk. 6088. Sk. 6087. Sk. 6086. Sk. 6085. Sk. 6084 6083. Sk. 6082. Sk. 6080/1 6079. Sk. 6060. Sk. 6058. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6030. Sk. 6029. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6021. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6007. Sk. 6060/1 6004/2. Sk. 6004. Sk. 6003. Sk. 6002. Sk. 6001. Sk. 6139/1 Sk. 6058/1 6001. Sk 6099/4 )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kiraz'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Mavidere ( yeni sokak MAVİDERE )

Mersinlidere ( KÖRKUYU )

Kesinti saati: 09:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Yenişehir ( KOCAOVA YENİŞEHİR )

Kesinti saati: 09:30 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Yenişehir ( KOCAOVA )

Umurcalı

Kesinti saati: 10:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aliağa'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

B. Hayrettin Paşa ( 2203. Sk. 2204. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Sanayi Bölgesi Cd. 2201 2200/1. Sk. 2200. Sk. 2202 2204/1 )

Fatih ( 2452. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Urla'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kuşçular ( 8035/1 8025 8042. Sk. 8040 8033. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karşıyaka'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Alaybey ( 1675 1679. Sk. 1680. Sk. 1681. Sk. Metin Altıok Sk. 1700. Sk. )

Tersane ( Şehit Asım Aksoy 1672/1. Sk. )

Kesinti saati: 09:30 - 13:30 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Dedebaşı ( 6145. Sk. 6146. Sk. 6151. Sk. 6149. Sk. 6148. Sk. 6147. Sk. 6011. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6011/4. Sk. 6011/5. Sk. 6012. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6016. Sk. 6132. Sk. 6134. Sk. 6139. Sk. 6143. Sk. 6144. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karabağlar'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Uzundere ( Eski İzmir Cd. 3968/4. Sk. 3964. Sk. 3965. Sk. 3965/1. Sk. 3965/2. Sk. 3966. Sk. 3966/1. Sk. 3968/3. Sk. 3966/2. Sk. 3966/3. Sk. 3966/4. Sk. 3966/5. Sk. 3966/6. Sk. 3968/2. Sk. 3966/7. Sk. 3967. Sk. 3967/1. Sk. 3967/2. Sk. 3967/3. Sk. 3968/1. Sk. 3968. Sk. 3967/5. Sk. 3967/4. Sk. İzmir Çevre Yolu 3962/30. Sk. 3963. Sk. 3963/1. Sk. 3963/2. Sk. )

Zafer ( 3962/15. Sk. )

Kesinti saati: 12:30 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Özgür ( 3911. Sk. 3915. Sk. 3915/1. Sk. 3918. Sk. 3918/1. Sk. 3918/2. Sk. 3918/3. Sk. 3919/2. Sk. 3920. Sk. 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3931. Sk. 3932. Sk. Eski İzmir Cd. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )

Kesinti saati: 09:00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Uzundere ( 3968. Sk. 3968/10. Sk. 3968/11. Sk. 3968/12. Sk. 3968/14. Sk. 3968/15. Sk. 3968/2. Sk. 3968/3. Sk. 3968/4. Sk. 3968/5. Sk. 3968/6. Sk. 3968/7. Sk. 3968/8 )

Kesinti saati: 09:00 - 12:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Konak'ta elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Yıldız ( 845. Sk. 438. Sk. 439. Sk. )

Odunkapı ( 446. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 14:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menderes'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kısık ( 7702. Sk. 7715. Sk. Adnan Menderes Havaalanı 7709/12 Kısık Koy Kısık Köyü SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI 7714 SOK 7712 7715 7707 SOKAK 7711 sokak 7710/1 7709/4 sokak 7709/2 7709/6 sokak 7709/9 sokak 7709/1 sokak 7709/7 7709/3 7709/8 7709/5 7709/11 7709/10 7709/13 7709 SOKAK 7706 7708 sokak 7700. Sk. 7701. Sk. 7704. Sk. 7705. Sk. 7706. Sk. 7707. Sk. 7708. Sk. 7710. Sk. 7703. Sk. )

Gölcükler ( 7709 sokak )

Oğlananası Atatürk ( MEHMET AKİF CD. Barbaros Cd. Mehmet Akif Cd. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal Cd. Tercan Cd. Turgut Reis Cd. )

Dokuz Eylül

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

21 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi hangi saatlerde olacak?

Kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek. Elektrik kesintilerinin olduğu saatler, yerel olarak değişiklik gösterebileceği için Gediz Elektrik tarafından yapılan duyurularda belirtilen saatlere dikkat edilmesi önerilmektedir. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmekte olup, hizmetin daha verimli ve kesintisiz hale gelmesi için yapılan bu çalışmalar vatandaşların anlayışına sunulmaktadır.

21 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler

Kesintilerden etkilenmesi beklenen mahalleler, Gediz Elektrik tarafından ilçelere göre ayrı ayrı listelenmiştir. Her bir bölgedeki sokak isimleri ve kesinti süreleri aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.