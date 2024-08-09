İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde trafiği rahatlatacak yeni bir düzenlemeye başlıyor. Özellikle Küçükyalı girişinde yapılacak olan bu düzenleme, bulvar üzerindeki trafik akışını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışmalar, 10 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayacak ve bir hafta sürecek.

Trafiği rahatlatacak düzenleme

Yeni düzenleme kapsamında, Konak istikametinden Küçükyalı’ya dönmek isteyen araçlar için mevcut sola dönüş cebinin kapasitesi artırılacak. Mevcut durumda 10 araç kapasiteli olan cebin kapasitesi, yapılan çalışmalarla birlikte 23 araca çıkarılacak. Bu artış, Marina, Karataş, Güzelyalı ve Sabancı kavşaklarındaki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir projenin parçası.

Çalışmaların süresi ve trafik akışı

Düzenleme çalışmaları boyunca Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki trafik akışında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ekipler, çalışmalar sırasında trafiğin aksamaması için gerekli önlemleri alacak. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından, bulvar üzerindeki trafik akışı daha akıcı ve konforlu hale gelecek.

Trafikte rahatlama bekleniyor

Bu düzenleme, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik yaşanan bölgelerde önemli bir rahatlama sağlayacak. Belediye yetkilileri, vatandaşların trafik çalışmalarına duyarlılık göstermelerini ve bu süreçte sabırlı olmalarını beklediklerini belirtti.