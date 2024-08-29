Bu sezon birçok transfere imza atan İzmirspor, takıma Bursaspor'un kaptanını kattı. 2004 doğumlu Enes Öztürk ile takımı yeniden şekillendiren İzmirspor'un yeni bir kadro ile lige başlamaya hazırlandı. Yeni transfer olan Öztürk, "Ben bugüne kadar U16'da 1 sene, U19'da 3 sene ve son 2 sene de Bursaspor'un A takımında kaptan olarak oynadım. Artık İzmirspor'da hocalarımın uygun gördüğü noktalarda oynayacağım. Sonuçta İzmir Türkiye(nin gözbebeği bir şehir ve futbol dünyasının en köklü takımlarına sahip. İzmirspor bünyesinde olmaktan gerçek gurur duyuyorum" dedi.

Kulübün yaptığı açıklama ise şu şekilde: " Ertuğrulgazi Meskenspor'da futbol hayatına başlayan ve son 5 sezondur Bursaspor'da görev alan, Bursaspor U19 takım kaptanı ve aynı zamanda son 2 sezondur Bursaspor A takım bünyesinde bulunan genç stoper Enes ÖZTÜRK ile anlaşma sağlanmıştır."