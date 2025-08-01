İzmit'te deniz yüzeyinde hareketsiz kalan şahıs polis tarafından kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan marinada yaşandı. Deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi kısa sürede müdahale etti

Olay yerine kısa sürede ulaşan deniz polisi, denizde hareketsiz halde bulunan kişiyi güvenli şekilde sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın 47 yaşındaki Ü.M. olduğu belirlendi. Bilinci açık olarak kıyıya çıkarılan Ü.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın nedeni araştırılıyor

Şahsın denize nasıl ve neden girdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ü.M.'nin sağlık durumunun netlik kazanması ve ifadesinin alınmasının ardından olayın detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.