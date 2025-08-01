Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kütahyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu genç oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, 21 yaşındaki kaleci Eren Kaya ile iki yıllık sözleşme imzalarken, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk’ü ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.



Eren Kaya: Kütahya’nın genç kalecisi yuvaya döndü

Kütahyaspor’un kadrosuna dahil ettiği ilk isim, 2004 doğumlu Kütahyalı kaleci Eren Kaya oldu. Futbola Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor altyapısında başlayan genç file bekçisi, kariyerine Nazillispor ve İzmir Çoruhlu FK’da profesyonel olarak devam etti. İki yıllık sözleşme imzalanan Kaya’nın, altyapısından yetiştiği kente dönmesi, kulüp camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Ahmet Ertuğrul Öztürk: Tecrübeli orta saha kiralık geldi

Kütahyaspor’un bir diğer transferi, 22 yaşındaki Elazığ doğumlu orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk oldu. Elazığspor altyapısında futbola başlayan Öztürk, daha sonra Altınordu Akademisi’nde forma giydi. 2019 yılında Elazığspor’a geri dönen oyuncu, geçen sezonu Ağrıspor’da kiralık olarak geçirdi ve 30 maçta 3 gol, 5 asistle dikkat çekti. Yeni sezonda Kütahyaspor orta sahasında önemli roller üstlenmesi bekleniyor.