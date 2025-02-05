İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Westpark AVM’de düzenlediği özel etkinlikte yeni üyelerini ağırladı. Derneğe katılan iş insanlarına üyelik plaketleri takdim edilirken, İZSİAD’ın misyon ve vizyonu da paylaşıldı.

“Ailemiz daha da güçlendi”

2024 yılında İZSİAD’a katılan 50 yeni üye ile bir araya gelen dernek yönetimi, kahvaltılı organizasyonda iş dünyasının geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, yeni üyeleri selamlayarak derneğin sadece ekonomik bir platform olmadığını vurguladı. Cengiz, “İZSİAD bir vicdan örgütüdür. Kentimizin ve ülkemizin zor zamanlarında en önde destek veren sivil toplum kuruluşlarının başında geliyoruz. Siz değerli yeni üyelerimizin de bu büyük aileyi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

2025, projeler yılı olacak

İZSİAD’ın 2025 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Cengiz, yeni projelerle üyelerine destek olacaklarını belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle iş dünyasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle, girişimcilere yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapılacak. Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamak ve iş dünyasına yeni pazarlar açmak için Suriyeli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirilecek. Yaşar Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenecek kongre, akademisyenler ve iş insanlarını İzmir’de bir araya getirecek.

İZSİAD’ın projeleri sayesinde iş dünyasının ekonomik zorluklar karşısında daha dirençli hale gelmesi hedefleniyor. Toplantının sonunda, eski ve yeni üyeler kendilerini tanıtarak iş dünyasındaki hedeflerini paylaştı. Ardından İZSİAD’a yeni katılan iş insanlarına üyelik plaketleri takdim edildi.