İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 14 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BAYRAKLI
|YAMANLAR, ORG. NAFİZ GÜRMAN
|14.09.2024 saat 07:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|BAYRAKLI
|ORG. NAFİZ GÜRMAN, GÜMÜŞPALA, MUHİTTİN ERENER, ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI, R.ŞEVKET İNCE, ÇİÇEK
|14.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|BAYRAKLI
|OSMANGAZİ
|14.09.2024 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|BEYDAĞ
|SARIKAYA
|14.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|BORNOVA
|YILDIRIM BEYAZIT, BARBAROS
|14.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇEŞME
|MUSALLA
|14.09.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|GONCALAR, NERGİZ
|14.09.2024 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET, İNÖNÜ
|14.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KİRAZ
|KARABURÇ
|09.09.2024 saat 14:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|KONAK
|FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHMET AKİF, ULUBATLI
|14.09.2024 saat 08:40 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|URLA
|TORASAN
|14.09.2024 saat 08:50 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.