İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 14 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI YAMANLAR, ORG. NAFİZ GÜRMAN 14.09.2024 saat 07:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI ORG. NAFİZ GÜRMAN, GÜMÜŞPALA, MUHİTTİN ERENER, ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI, R.ŞEVKET İNCE, ÇİÇEK 14.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI OSMANGAZİ 14.09.2024 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ SARIKAYA 14.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT, BARBAROS 14.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 14.09.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA GONCALAR, NERGİZ 14.09.2024 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA CUMHURİYET, İNÖNÜ 14.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ KARABURÇ 09.09.2024 saat 14:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHMET AKİF, ULUBATLI 14.09.2024 saat 08:40 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. URLA TORASAN 14.09.2024 saat 08:50 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.