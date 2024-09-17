İzmir'de 17 Eylül Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 17 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA ŞAKRAN SAYFİYE 15.09.2024 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA MERKEZ, SERİNTEPE, ÇAMKULE 17.09.2024 saat 09:35 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME CUMHURİYET 17.09.2024 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ ÇANDARLI 17.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KINIK YUKARI, TÜRKCEDİT 17.09.2024 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 16.09.2024 saat 17:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES GÖRECE 17.09.2024 saat 09:20 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA 17.09.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE 17.09.2024 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 17.09.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GERELİ 17.09.2024 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YILANLI 17.09.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI AYRANCILAR 17.09.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA BARBAROS 16.09.2024 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.