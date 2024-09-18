İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 18 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA ŞAKRAN SAYFİYE 15.09.2024 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI ORG. NAFİZ GÜRMAN, GÜMÜŞPALA 18.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ KARAOBA 18.09.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KARABURUN İSKELE 18.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA BOSTANLI 18.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 16.09.2024 saat 17:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YEŞİLKÖY 18.09.2024 saat 09:35 ile 16:35 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 18.09.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.