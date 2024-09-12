İzmir'de 12 Eylül Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 12 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA DOĞANLAR 12.09.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BUCA YILDIZ, ATATÜRK 12.09.2024 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ÇİFTLİK 11.09.2024 saat 21:15 ile 12.09.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 12 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR YUNUS EMRE, PEKER 12.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA İMBATLI, ÖRNEKKÖY 12.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KINIK TÜRKCEDİT 12.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ KARABURÇ 09.09.2024 saat 14:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. KİRAZ CUMHURİYET 12.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ ALTINOLUK 12.09.2024 saat 08:30 ile 20:00 arasında yaklaşık 11 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES AHMETBEYLİ 12.09.2024 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL 12.09.2024 saat 09:35 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. NARLIDERE SAHİLEVLERİ, ALTIEVLER 12.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ EMİRLİ 12.09.2024 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK 12.09.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. URLA HACI İSA 12.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.