İzmir'de 16 Ağustos Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 16 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYRAKLI DOĞANÇAY 16.08.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ. Elektrik arızasından dolayı bölgeye su verilememektedir. BERGAMA SELÇUK, ATMACA, ZAFER, TALATPAŞA, MALTEPE, GAZİPAŞA, BARBAROS, ERTUĞRUL, İNKİLAP, TURABEY, ULUCAMİİ, GAZİOSMANPAŞA 15.08.2024 saat 23:30 ile 16.08.2024 saat 02:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer YOĞUN KULLANIMA BAĞLI OLARAK SU DEBİLERİNİN AZALMASI NEDENİYLE SELÇUK, ATMACA, ZAFER, TALATPAŞA, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, BARBAROS, ERTUĞRUL, İNKİLAP, TURABEY, ULUCAMİİ, MALTEPE, GAZİOSMANPAŞA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR. DİKİLİ BADEMLİ 16.08.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BADEMLİ 45 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ALANLAR MEVKİĞİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENEMEN GÖKTEPE 16.08.2024 saat 07:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EKİP ÇALIŞMASI MENEMEN YILDIRIM, FATİH 16.08.2024 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE, BAZI BÖLÜMLER SU ALAMIYOR. MENEMEN İSTİKLAL, GAZİ 16.08.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5. CADDE / GAZİ MAHALLESİ'NİN BİR KISMI ETKİLENİYOR. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir. ÖDEMİŞ GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, BALABANLI, OVAKENT, ERTUĞRUL, OĞUZLAR, GÖLCÜK 16.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, BALABANLI, OVAKENT, ERTUĞRUL, OĞUZLAR VE GÖLCÜK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR. TORBALI KUŞCUBURUN 16.08.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE KUŞÇUBURUN MH. ALT KESİMLERİNE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . . . URLA KUŞÇULAR 15.08.2024 saat 12:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası MECUT POMPALARDAN BİR TANESİ ARIZALIDIR. YÜKSEK KESİMLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ ŞİKAYETİ YAŞANABİLİR. TAMİRATI YAPILMKATADIR.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.