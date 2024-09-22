İzmir'de 22 Eylül Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 20 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA FATİH 21.09.2024 saat 15:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA NERGİZ, GONCALAR 22.09.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR 22.09.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. NARLIDERE SAHİLEVLERİ, ALTIEVLER 22.09.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ÇAYLI 22.09.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KUVVETLİ 22.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR MERSİN ALANI 19.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. TİRE ATATÜRK, HÜRRİYET 22.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA CAMİATİK, YENİCE, YENİ, SIRA 22.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.