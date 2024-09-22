İzmir'de 22 Eylül Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 20 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BERGAMA
|FATİH
|21.09.2024 saat 15:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|NERGİZ, GONCALAR
|22.09.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
|22.09.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|NARLIDERE
|SAHİLEVLERİ, ALTIEVLER
|22.09.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|ÇAYLI
|22.09.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KUVVETLİ
|22.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|SEFERİHİSAR
|MERSİN ALANI
|19.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|TİRE
|ATATÜRK, HÜRRİYET
|22.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|URLA
|CAMİATİK, YENİCE, YENİ, SIRA
|22.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.