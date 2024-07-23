İzmir'de 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Urla.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA YENİ, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE 22.07.2024 saat 21:00 ile 23.07.2024 saat 07:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Diğer GEDİZ ELEKTRİK A. Ş NİN ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI VE YOĞUN BİR U KULLANIMI SEBEBİYLE DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR. BU NEDENLE YENİŞAKRANA SU VERİLEMİYOR. BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK 23.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2129 SOKAK NO 41 ÖNÜ ARIZA İÇİN BERGAMA ZEYTİNDAĞ 23.07.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi ZEYTİNDAĞ MAHALLESİNDE GDZ ELEKTRİK ŞEBEKE ÇALIŞMASI SIRASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 3 SAAT (09:45-12:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ MAH 23.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BORNOVA İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ 943 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR. BUCA ADATEPE 23.07.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ elektriğin arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor, Vegos etkileniyor. ÇİĞLİ YAKAKENT 23.07.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. BÖLGE SAYAÇ'I KAPATILDI. GAZİEMİR HÜRRİYET, FATİH, MENDERES, ATATÜRK 22.07.2024 saat 20:45 ile 23.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer BÖLGEDE YOĞUN SU KULLANIMINDAN DOLAYI POMPALAR DEVRE DIŞI KALDIĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR. KARŞIYAKA CUMHURİYET, İNÖNÜ 23.07.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ elektriğin arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor ÖDEMİŞ EMİRLİ 23.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, KARAKOVA, SEYREKLİ, BALABANLI, ERTUĞRUL, YOLÜSTÜ, BADEMLİ, BIÇAKÇI, GERELİ, PİRİNÇÇİ, BOZCAYAKA 23.07.2024 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONAKLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, SEYREKLİ, YOLÜSTÜ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, BADEMLİ, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KAZANLI, OVAKENT, MESCİTLİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA SEFERİHİSAR PAYAMLI 23.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5808 SOK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR. SELÇUK ZAFER 23.07.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Zafer Mah. 3043 sokak ve kolları 2 saat kesinti. URLA BARBAROS 23.07.2024 saat 09:45 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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