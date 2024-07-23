İzmir'de 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Urla.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ, ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE
|22.07.2024 saat 21:00 ile 23.07.2024 saat 07:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ ELEKTRİK A. Ş NİN ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI VE YOĞUN BİR U KULLANIMI SEBEBİYLE DEPO SEVİYEMİZ DÜŞMÜŞTÜR. BU NEDENLE YENİŞAKRANA SU VERİLEMİYOR.
|BAYRAKLI
|R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK
|23.07.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2129 SOKAK NO 41 ÖNÜ ARIZA İÇİN
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|23.07.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ZEYTİNDAĞ MAHALLESİNDE GDZ ELEKTRİK ŞEBEKE ÇALIŞMASI SIRASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 3 SAAT (09:45-12:45) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK, İNÖNÜ MAH
|23.07.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ 943 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR.
|BUCA
|ADATEPE
|23.07.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ elektriğin arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor, Vegos etkileniyor.
|ÇİĞLİ
|YAKAKENT
|23.07.2024 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. BÖLGE SAYAÇ'I KAPATILDI.
|GAZİEMİR
|HÜRRİYET, FATİH, MENDERES, ATATÜRK
|22.07.2024 saat 20:45 ile 23.07.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|BÖLGEDE YOĞUN SU KULLANIMINDAN DOLAYI POMPALAR DEVRE DIŞI KALDIĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET, İNÖNÜ
|23.07.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ elektriğin arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|23.07.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT, KONAKLI, KARAKOVA, SEYREKLİ, BALABANLI, ERTUĞRUL, YOLÜSTÜ, BADEMLİ, BIÇAKÇI, GERELİ, PİRİNÇÇİ, BOZCAYAKA
|23.07.2024 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONAKLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, SEYREKLİ, YOLÜSTÜ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, BADEMLİ, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KAZANLI, OVAKENT, MESCİTLİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|SEFERİHİSAR
|PAYAMLI
|23.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5808 SOK VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|ZAFER
|23.07.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Zafer Mah. 3043 sokak ve kolları 2 saat kesinti.
|URLA
|BARBAROS
|23.07.2024 saat 09:45 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ