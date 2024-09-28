İzmir'de 28 Eylül Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 28 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 28.09.2024 saat 08:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 28.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ CUMHURİYET 27.09.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA YALI 28.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KONAK 26 AĞUSTOS, SAYGI, ZEYBEK, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, MEHMET AKİF 28.09.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAYAKÖY 28.09.2024 saat 04:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KURUCUOVA 28.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. URLA TORASAN, RÜSTEM 28.09.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.