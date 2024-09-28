İzmir'de 28 Eylül Cumartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 28 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ALİAĞA
|BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN
|28.09.2024 saat 08:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇEŞME
|MUSALLA
|28.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|DİKİLİ
|CUMHURİYET
|27.09.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|YALI
|28.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KONAK
|26 AĞUSTOS, SAYGI, ZEYBEK, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, MEHMET AKİF
|28.09.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|28.09.2024 saat 04:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KURUCUOVA
|28.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|URLA
|TORASAN, RÜSTEM
|28.09.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.