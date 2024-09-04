İzmir'de 4 Eylül Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 4 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA ATMACA, SELÇUK, KURTULUŞ, TALATPAŞA, ULUCAMİİ, İSLAMSARAY 04.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ SARIKAYA 04.09.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BUCA ŞİRİNKAPI 04.09.2024 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ILDIR 04.09.2024 saat 00:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. FOÇA KOZBEYLİ 03.09.2024 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS 04.09.2024 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GERELİ 04.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.