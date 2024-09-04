İzmir'de 4 Eylül Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 4 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BERGAMA
|ATMACA, SELÇUK, KURTULUŞ, TALATPAŞA, ULUCAMİİ, İSLAMSARAY
|04.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|BEYDAĞ
|SARIKAYA
|04.09.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|BUCA
|ŞİRİNKAPI
|04.09.2024 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇEŞME
|ILDIR
|04.09.2024 saat 00:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
|FOÇA
|KOZBEYLİ
|03.09.2024 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|KEMAL ATATÜRK, ULUS
|04.09.2024 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|GERELİ
|04.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.