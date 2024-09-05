İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 5 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÇİĞLİ İNÖNÜ, HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 05.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. FOÇA YENİBAĞARASI 05.09.2024 saat 09:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA 05.09.2024 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA ALAYBEY, TERSANE 05.09.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR 05.09.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HÜRRİYET 05.09.2024 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GÜNEY, HAMAM, DEMİRDERE, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, ÇAMLICA, YENİCEKÖY, KARADOĞAN, GÖLCÜK, GÜNLÜCE 05.09.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ SEFERİHİSAR GÖDENCE 05.09.2024 saat 09:30 ile 21:00 arasında yaklaşık 11 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. TİRE ADNAN MENDERES 05.09.2024 saat 01:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI ERTUĞRUL 05.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.