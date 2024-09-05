İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 5 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ÇİĞLİ
|İNÖNÜ, HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|05.09.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|FOÇA
|YENİBAĞARASI
|05.09.2024 saat 09:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
|FOÇA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
|05.09.2024 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|ALAYBEY, TERSANE
|05.09.2024 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|DEDEBAŞI, GONCALAR
|05.09.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|HÜRRİYET
|05.09.2024 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|GÜNEY, HAMAM, DEMİRDERE, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, ÇAMLICA, YENİCEKÖY, KARADOĞAN, GÖLCÜK, GÜNLÜCE
|05.09.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|SEFERİHİSAR
|GÖDENCE
|05.09.2024 saat 09:30 ile 21:00 arasında yaklaşık 11 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|TİRE
|ADNAN MENDERES
|05.09.2024 saat 01:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
|TORBALI
|ERTUĞRUL
|05.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.