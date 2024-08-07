İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı iş birliği ile Ağustos ayında düzenlenecek eğitim programlarının detayları açıklandı. Vakfın ana faaliyet alanlarından biri olan "Eğitim", İzmir Ticaret Odası'nın desteğiyle geniş bir yelpazede sürdürülüyor.

Yaşam boyu öğrenme felsefesiyle eğitimin gücü

Günümüz iş dünyasına hakim olan "Yaşam Boyu Öğrenme Felsefesi" doğrultusunda, İzmir Ticaret Odası üyelerinin talepleri üzerine çeşitli eğitimler düzenleniyor. Kanun ve mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler, ekonomi ve teknolojideki gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanan bu eğitimlerle, üyelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda, firmalara kalifiye eleman sağlama ve personel altyapılarını güçlendirme amacı güdülüyor. Genç nüfusun istihdam olanaklarını artırmak da temel hedefler arasında yer alıyor.

Eğitimler nerede ve nasıl gerçekleşecek?

Eğitimler, İzmir Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının 6. katında yer alan 3 eğitim salonunda gerçekleştirilecek. Kendini geliştirmek ve geleceğine yatırım yapmak isteyen herkese açık olan bu eğitimler, yüz yüze ve online interaktif formatlarda sunulacak. Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://www.izto.org.tr/tr/egitimler adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim programı detayları

İş Geliştirme: 9 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.200 TL, Cem Küçüktepepınar (ABİGEM)

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri: 13 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.200 TL, Cem Küçüktepepınar (ABİGEM)

Kişisel Liderlik ve Farkındalık: 13 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.200 TL, Emine Yelkenci (FLY Koçluk)

Kooperatif Muhasebesi: 14 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.250 TL, Derya Kale Erdemli (Brainy Akademi)

Türkiye Finansal Raporlama Sistemleri (TFRS): 14 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 2.300 TL, Yüksel Bilek (Yüksel Akademi)

Yeni Yöntemlerle Satış ve Pazarlama: 15 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.300 TL, Murat Bakım (PRODA)

Koşulsuz Müşteri Mutluluğu: 15 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.750 TL, Hakan Selçuk (OPTİMAL)

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler için Liderlik: 16 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.200 TL, Emine Yelkenci (FLY Koçluk)

İşletmeler için Bütçe Hazırlama: 19 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.250 TL, Gürhan Balıkçı (G ve Partnerleri)

Kurumsallaşma: 20 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.200 TL, Cem Küçüktepepınar (ABİGEM)

İşletmelerin Yasal Vergi Avantajları: 21 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.250 TL, Gürhan Balıkçı (G ve Partnerleri)

Gümrük ve Mevzuat Uygulamaları: 21-22 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 12 saat, ücreti 7.900 TL, Recep Heptaş (Binnur Atmaca)

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri: 22 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.750 TL, Dilek Selçuk (OPTİMAL)

Nöro Marketing: 23 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.300 TL, Murat Bakım (PRODA)

Perakende Satış Teknikleri: 26-27 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 12 saat, ücreti 1.500 TL, Cem Küçüktepepınar (ABİGEM)

Yöneticilik Eğitimi (Liderlik, Ekip Yönetimi, Proje Yönetimi, Uzaktan Yönetim): 26-27 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 12 saat, ücreti 2.800 TL, Derya Yılmaz (Brainy Akademi)

Öfke Kontrolü: 28 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.200 TL, Ömür Köylü

Performans Yönetimi: 29 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00, 6 saat, ücreti 1.700 TL, Ebru Tunç (People First)