Asya piyasaları, bugün karışık bir seyir izledi. Küresel piyasalarda Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına rağmen satış ağırlıklı bir görünüm hakimken, Asya'da yarı iletken sektöründe satış baskısı öne çıktı. Japonya'da enflasyon verilerinin merakla beklendiği günde, piyasalardaki hareketlilik dikkat çekti.

Japonya ve Güney Kore piyasalarında düşüş

Asya borsalarında bugün öne çıkan gelişmeler arasında Japonya ve Güney Kore'deki düşüşler yer aldı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 38.362 puandan kapanırken, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 0,9 düşüşle 2.662 puana geriledi. Bu düşüşler, Nvidia'nın güçlü bilanço sonuçlarına rağmen yarı iletken sektöründe yaşanan satış baskısından kaynaklandı.

Japonya Merkez Bankası’ndan para politikası mesajı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun dün yaptığı açıklamalar, piyasaların odağındaydı. Himino, bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini belirterek, ekonomi ve fiyatların beklendiği gibi büyümesi halinde para politikasının sıkılaştırılacağını söyledi. Bu açıklama, Japonya'da yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların dikkatini çekti.

Şanşan Tayfunu ve Toyota’nın üretim durması

Japonya’da etkili olan Şanşan Tayfunu nedeniyle Toyota Motor, ülke çapındaki fabrikalarında faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu gelişme, Japonya’nın ekonomik faaliyetlerinde kısa vadeli olumsuz etkilere neden olabilir.

BYD’nin güçlü kar artışı

Kurumsal tarafta dikkat çeken bir diğer gelişme ise dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin net karında yaşanan artış oldu. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını yıllık yüzde 32,8 artırarak 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştırdı. BYD’nin agresif fiyatlandırma politikasına rağmen bu başarılı performansı, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Çin ve Hindistan piyasalarında pozitif hareket

Asya'nın diğer büyük ekonomilerinde ise karışık bir tablo vardı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 17.760 puana yükseldi. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 81.980 puana ulaştı. Bu bölgelerdeki pozitif hareketler, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Asya'nın bazı bölgelerinde güvenin devam ettiğini gösteriyor.