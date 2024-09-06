Tolgay Arslan, bu yaz Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer oldu ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımında müthiş bir performans sergiliyor.

Geçen hafta Tokyo'ya karşı 3-2 kazandıkları maçta "hat-trick" yaparak takımına büyük katkı sağlayan Tolgay, Lig Kupası'nda da etkili oldu. Nagoya Grampus ile deplasmanda oynanan Japonya Lig Kupası maçında kafa golü atarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon 7 maça çıkan Tolgay Arslan, 7 gol ve 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen deneyimli futbolcu, Japonya'daki performansıyla gündemde yerini aldı.