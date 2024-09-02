Her ülkede maalesef doğanın ve canlıların karşılaştığı zorluklar var. Teknolojisi ile tanınan Japonya, doğa koruma konusunda önemli bir adım atmış durumda. Ormanlık alanlarda ve köy yollarında sıkça karşılaşılan ölü hayvanlar, özellikle de yavaş hareket eden kaplumbağalar için büyük bir sorun oluşturuyor. Araç sayısının artması ve doğal yaşam alanlarının daralması, hayvanlar için yaşamı zorlaştırıyor ve gece saatlerinde kazalara kurban gitmelerine neden oluyor.

Japonya'da yapılan bir araştırmada, kaplumbağaların 2002-2014 yılları arasında 13 kez tren seferlerini aksattığı belirlenmiş. Bu sorunların önüne geçmek ve kaplumbağaların ölümünü engellemek amacıyla, demiryolları, belediyeler ve çeşitli kuruluşlar bir araya gelerek kaplumbağalar için özel bir yol inşa etti. Bu yol, tren raylarının altından geçen ufak bir kanal aracılığıyla kaplumbağaların güvenli bir şekilde geçişini sağlıyor.

Bu önlem sayesinde hem kaplumbağaların telef olması engelleniyor hem de tren arızalarının önüne geçiliyor, böylece doğanın korunması ve ulaşımın aksamadan devam etmesi sağlanıyor.