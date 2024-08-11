İstanbul'un gözde etkinliklerinden biri olan Festival Park Yenikapı'da gerçekleşecek bu özel konserde, Derulo'nun heyecan verici performansı merakla bekleniyor.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Jason Derulo, İstanbul ve Türkiye hakkında olumlu izlenimlerini paylaştı. Şarkıcı, "Türkiye'de birkaç kez sahne aldım ve her zaman Türk kahvaltısına hayran kaldım. Dünyada kahvaltıya bu kadar önem veren başka bir ülke görmedim. Türk müziği de oldukça otantik ve hoş. Gelecekte projelerimde Türk müziği unsurlarını dahil etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Unutulmaz Bir Performans İçin Hazır

Derulo, İstanbul konseri için büyük bir hazırlık yaptıklarını belirtti. "Ekibimdeki yetenekli müzisyenler ve dansçılarla birlikte çok özel bir performans hazırladık. Bu gece herkes için unutulmaz olacak," diyen Derulo, enerjik dans koreografileri ve hit şarkılarıyla sahnede olacak. Konserde, "Whatcha Say", "Swalla", "Wiggle" ve "Slow Low" gibi popüler parçalarını seslendirecek.

Müzik ve Kişisel Felsefesi Üzerine

Derulo, müzik kariyerindeki başarısını ve motivasyonunu şu sözlerle açıkladı: "Her zaman daha iyi olma isteği içindeyim. Eski performanslarıma bakarak her zaman daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Müziğin iyileştirici gücüne inanıyorum ve şarkılarımın insanların mutluluğuna katkıda bulunmasını gurur verici buluyorum."

Şarkıcı, müzik sektöründeki değişimlere de değindi: "Müzik sektörü sürekli evriliyor. Sanatsallık açısından bazı değişiklikler olsa da, dijital platformlar sayesinde yeni müzisyenlerin seslerini duyurabilmeleri olumlu bir gelişme."

Jason Derulo’nun İstanbul’daki performansı, hem enerjik şovları hem de etkileyici şarkı repertuarıyla büyük bir heyecan yaratıyor. İstanbul Festivali'nde müzikseverler, unutulmaz bir gece yaşamak için 12 Ağustos’u sabırsızlıkla bekliyor.