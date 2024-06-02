Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladıktan sonra bugün İstanbul'a geldi. Anlaşma, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yapılan görüşme sonrasında sağlandı.

Jose Mourinho'yu taşıyan uçak, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Portekizli teknik direktör, havalimanından helikopterle kalacağı otele götürülecek. Akşam saatlerinde ise Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek imza töreni ile resmi olarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtılacak.

Kadıköy'de Büyük Heyecan

Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'nun gelişiyle büyük bir heyecan yaşarken, bu akşam Kadıköy'de düzenlenecek olan imza töreni için hazırlıklar sürüyor.