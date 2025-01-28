UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, Juventus ve Benfica arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. İtalyan ekibi Juventus, evinde ağırlayacağı Portekiz temsilcisi karşısında galibiyet peşinde. Milli oyuncular Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giymesi beklenen karşılaşma, Türk futbolseverler için de ayrı bir önem taşıyor.

Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Benfica mücadelesi, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT’nin dijital platformu tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Benfica’nın çıkış arayışı

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Benfica, Barcelona karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından toparlanmak istiyor. Portekiz ekibi, Atletico Madrid ve Monaco karşısında galibiyet elde etmiş olsa da, Şampiyonlar Ligi’ndeki son beş maçında sadece bir kez galip gelebildi. Savunma hattında sorunlar yaşayan Benfica’da Tiago Gouveia ve Renato Sanches’in sakatlıkları devam ederken Alvaro Carreras ve Arthur Cabral da cezalı.

Juventus evinde avantajlı

Juventus, ev sahibi avantajını kullanarak üst tura çıkma yolunda kritik üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Thiago Motta yönetimindeki İtalyan ekibinde gözler Kenan Yıldız, Koopmeiners ve Gonzalez gibi yıldızlara çevrildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta görev alan Kenan, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Kenan'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Milli yıldızlar forma bekliyor

Benfica’da Kerem Aktürkoğlu, Di Maria’nın dönüşüyle bu maça yedek kulübesinden başlayabilir. Ancak, son haftalarda formuyla dikkat çeken Orkun Kökçü’nün ilk 11’de yer alması bekleniyor. Orkun, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 2 gol atarken, Kerem 3 golle dikkat çekiyor.

Muhtemel 11’ler

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Luiz, Thuram; Kenan Koopmeiners, Mbangula; González

Benfica: Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Aursnes, Luis; Di Maria, Orkun, Schjelderup; Pavlidis