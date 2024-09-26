Manisa ve İzmir’de kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 3 tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak bir operasyon gerçekleştirerek, kaçak tütün ticaretine ağır bir darbe vurdu.

12 palet kıyılmış tütün ele geçirildi

Ekipler, kaçakçılık faaliyeti yürüttüğü belirlenen S.F.S. (35) isimli şüpheliyi yakın takibe aldı. Şüphelinin aracında yapılan detaylı aramada, 12 palet halinde 3 ton 120 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Operasyon sırasında ayrıca, bir adet ruhsatsız 9x19 milimetre çapında tabanca ve 20 adet 9x19 çapında fişek de ele geçirildi. Ele geçirilen kıyılmış tütünlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı ve satışa sunulmasının planlandığı belirlendi.

İzmir'de 5 şüpheli daha yakalandı

Manisa’daki operasyonla yetinmeyen ekipler, ele geçirilen kaçak tütünlerin İzmir’deki bağlantılarını tespit etti. İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, M.Ö. (35), B.F. (36), A.I. (42), A.E. (41) ve İ.Ö. (57) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin tütünleri Manisa’dan İzmir’e naklederek, burada yasa dışı olarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

Kaçak tütün piyasaya dağıtılmadan yakalandı

Operasyon sonucunda toplamda 6 kişi gözaltına alındı ve kaçakçılıkla bağlantılı materyallere el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen kıyılmış tütünlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğunu ve operasyon sayesinde kaçak tütünlerin piyasaya dağıtılmasının önüne geçildiğini vurguladı.

Soruşturma genişletiliyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli KOM ekipleri tarafından yürütülen operasyonun ardından, kaçakçılıkla ilgili soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu diğer şahısların ve kaçakçılık ağına dahil olan kişilerin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.