Kaçmaya Hazırlanan Organizatör Ve Düzensiz Göçmenlere Suçüstü!

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir organizatör ve 15 düzensiz göçmen, lastik bota bindikleri sırada suçüstü yakalandı. Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Olayın detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Elde edilen bilgilere göre, Didim sahil kenarında düzenlenen operasyonda, bir organizatör ve 15 düzensiz göçmen, lastik bota binerken suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında, şüphelilerle birlikte 1 adet fiber tekne ve 1 adet tekne motoru da ele geçirildi.

Adli ve idari işlemler

Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör hakkında ise adli süreç devam ediyor.