Bir sürpriz daha: Kadavradan bağışlanan karaciğer



Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. H. Atilla Özler, 1.5 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi aldı. Ancak, tedavi süreci ve iki ay önce karnında sıvı birikmesi yaşaması üzerine Acıbadem Kent Hastanesi’nde Prof. Dr. Murat Kılıç’ın gözetiminde, tek çözümün karaciğer nakli olduğu belirlendi. Listede beklerken hiç umudu kalmayan Dr. Özler ve eşi, 4 Temmuz sabahı kadavradan bağışlanan karaciğer haberiyle büyük bir sürpriz yaşadılar.

Hızla İzmir’e: "Kışlık kazaklarla geldik!"

Nakil için hemen İzmir’e hareket eden çift, hastaneye ulaştıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eşi Seval Özler, “Hastaneye geldiğimizde valizde kışlık kazaklar olduğunu fark ettik. Adeta uçarak hastaneye vardık ve ne kadar telaşlandığımızı anlatamam. Bu organ bağışının kendimize bir hayat şansı sunduğunu düşünüyorum. Bağışçı aileye minnettarız,” dedi.

“Organ bağışı hayat kurtarıyor”

Dr. Atilla Özler, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Bir doktor olarak hastalarımı hayata bağlamak için çalışıyorum, ama bu kez bir tanımadığım kişi beni hayata bağladı. Bağışçı ailenin acısını paylaşıyor ve onlara sabır diliyorum. Organ bağışının herkesin yapması gereken bir görev olduğunu düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç’tan kadavradan bağışların önemi vurgulandı

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kılıç, “Kadavradan bağışların artması, canlı vericili nakillerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Ülkemizde geçtiğimiz yıl yapılan 1500 naklin %90’ı canlı vericiliydi. Kadavradan bağışların artırılması gerektiğini düşünüyoruz,” dedi. Özler’in sağlık durumu iyiye gidiyor ve ilerleyen günlerde daha da iyileşmesi bekleniyor.