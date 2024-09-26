Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Fransız hakem Benoit Bastien’in yönettiği karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

İlk yarıyı Fenerbahçe önde tamamladı

Maçın ilk yarısında 26. dakikada Çağlar Söyüncü’nün attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder’in pasında Szymanski, topu arka direğe ortaladı. Becao’nun kafa ile indirdiği topu Çağlar Söyüncü tamamlayarak ağlarla buluşturdu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

⚽GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında! pic.twitter.com/OnKs2IpjL7 — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024

İkinci yarıda Union SG on kişi kaldı

İkinci yarıda 64. dakikada Fenerbahçe’de Dusan Tadic ve Osayi Samuel oyuna dahil olurken, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kenara alındı. 74. dakikada Union Saint-Gilloise'de Kevin Mac Allister, En-Nesyri'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

🔴U.S Gilloise'da Kevin Mac Allister kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/snNlMxXicj — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024

81. dakikada Osayi'nin şutunda top, savunmaya çarpıp ağlara gidince Fenerbahçe durumu 2-0 yaptı.

🔴U.S Gilloise'da Kevin Mac Allister kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/snNlMxXicj — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024

Ancak 90. dakikada Osayi rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Union SG, bu faul sonrası kazandığı penaltıyı kaçırırken, 90+3'te Ross Sykes'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Maçın son düdüğüyle Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik galibiyetle başladı.