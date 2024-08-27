Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Lale Cander, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Ural Aküzüm, Murat Şahin, Esma Ersin, TFF Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Yeni sezon, 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak ve 8 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarı 22 Aralık'ta sona erecek, ikinci yarı ise 26 Ocak 2025'te başlayacak. Ligin son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te yapılacak. Sezon sonunda şampiyon olan takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak. Son 3 sırayı alan takımlar ise Kadınlar 1. Ligi'ne düşecek.

"Kadın futbolu inanılmaz bir potansiyel barındırıyor"

Kadın futbolunun Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel barındırdığını ifade eden TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Futbol ailesinin değerli paydaşları, sayın başkan vekilim, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli başkanlar, değerli kadın futbolu ailesi, hepinize saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki TFF Yönetimi olarak bir süre önce seçildik. Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun size selamlarını gönderdiğini söylemek istiyorum. Kadın futboluna çok önem vereceğiz, kadın futbolu Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Kadın futbolunda önümüzdeki 5 yılda bir 'master plan' ile Türkiye'nin dünyada etkili, itibarlı bir kadın futbolu ülkesi olmasını sağlamaya çalışacağız. Bu işin buradaki en büyük, en önemli kısmı da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi" ifadelerini kullandı.

"Kadın Futbol Süper Ligi, Türkiye'nin dünydaki vitrini olacak"

Dünyada kadın futboluna verilen önemin altını çizen Aküzüm, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, itibarlı bir lig olarak Türkiye'nin dünyadaki vitrini olacak. Dünyada da özellikle FIFA'nın regülasyonlarında kadın futbolunun temsiliyetine, kadın futbolunun gelişimine çok önem veriliyor. Bu manada, hep beraber futbol ailesi olarak el ele verip bu alanda Türkiye'yi öne çıkarmaya çalışacağız. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray'ı tekrar tebrik ediyorum, rekabetin içindeki diğer takımlarımıza da tebriklerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Millî takımımızın da bu başarılı çizgisinin devam etmesini umuyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayırlarla anacağımız bir 2024-2025 futbol sezonu bizi bekliyor. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Hakkarigücü Spor - Fatih Vatan Spor

Beylerbeyi Spor Kulübü - Beşiktaş

ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe

Wulfz Fatih Karagümrük - Galatasaray

Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor