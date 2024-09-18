Türk Kızılay Kadın İzmir ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) iş birliğiyle yürütülen "Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Kadın Girişimci El Ele Büyüyecek" projesinin ikinci eğitim programı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında 100 kadına iki günlük yoğun bir eğitim verildi.

Eğitimler Türk Kızılay İzmir İl Merkezi’nde düzenlendi. Katılımcılara alanlarında uzman isimler tarafından girişimcilikten ticari hukuka kadar birçok önemli konuda bilgiler aktarıldı. "Girişimcilik" alanında Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, "Tecrübe Aktarımı" konusunda Yaşam Orak, "Satış ve Pazarlama Teknikleri" üzerine Selda Görgülü, "Ticari Hukuk ve Şirketler Hukuku" üzerine Avukat Biriçim Didem Özkardeş ve ekibi, "Finansal Süreçler" üzerine Haldun Kılıç, "İnsan Kaynakları ve Etkili İletişim" üzerine Aylin Akal, "Sosyal Medya Yönetimi ve Görsel Üretim" konusunda ise Mehmet Çeliksan eğitim verdi.

Kadın girişimciliğine tam destek

Türk Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan, kadın girişimciliğinin önemini vurguladı: "Kadınların geri planda kalmasını istemiyoruz. Ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları için desteğimizi sürdüreceğiz. Eğitimlerimiz, kadınların gelişime olan hevesini açıkça gösteriyor. Kadınlarımıza her alanda tam destek vermeye devam edeceğiz."

"Kadınları iş dünyasında aktif hale getiriyoruz"

LİYAKAT Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz da projeye ilişkin hedeflerini paylaştı: “Son yıllarda başlattığımız projelerle kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz. 100 kadın girişimciye ulaşarak onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamaya kararlıyız.” Eğitimlerin sonunda girişimci kadınlara katılım belgeleri, eğitmenlere ise teşekkür sertifikaları takdim edildi.