Kadın Partisi Genel Başkanı Fatma Benal Yazgan, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen erkek egemen siyaset yapısını eleştirerek, partisinin bu düzene karşı güçlü bir alternatif sunduğunu vurguladı. Yazgan, Kadın Partisi'nin kuruluş amacını "değişim" olarak tanımladı ve kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.

Yeni bir vizyonla yola çıktık

Yazgan, Türkiye’deki mevcut siyasi sistemin hatalarını eleştirerek şunları söyledi: “Kadın Partisi, mevcut hataları fark ederek yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Biz, kızgınlıkla değil, geleceğe dair vizyonla yola çıktık. Diğer siyasi partilerden bağımsız olarak, kadınların hak ettiği yeri almasını ve Türkiye'ye yeni bir yön vermeyi amaçlıyoruz.”

Kadınların yönetimde daha fazla temsili gerekiyor

Kadın Partisi’nin temel hedeflerinden birinin kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer almasını sağlamak olduğunu belirten Yazgan, şu şekilde devam etti: “Türkiye uzun yıllardır erkek egemen bir yönetim anlayışıyla idare ediliyor. Kadınlar ülkenin kaderinde yeterince söz sahibi olamıyor. Yönetim kademelerinin büyük kısmı erkeklerden oluşuyor. Bu durum, ülkenin yarısının sesinin duyulmaması anlamına geliyor.”

Kadın bakış açısının yetersiz temsili

Yazgan, kadınların hak ettiği temsilin gerisinde kaldığını vurguladı: “Kadınların bakış açısı, yönetim kademelerine tam anlamıyla yansımıyor. Kamu görevlerinde ve yerel yönetimlerde kadınlar hep geri planda kalıyor. Kadın Partisi olarak, bu durumun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadınların siyasette daha aktif yer alması toplumsal cinsiyet eşitliği için zorunludur.”

Erkek egemen siyasetin sonu geldi

Siyasetin erkek egemen yapısından kurtulması gerektiğini belirten Yazgan, “Demokrasi, kadın ve erkeğin eşit temsiliyle mümkündür. Kadın Partisi, bu eşitliği sağlamak için var. Kadınları sadece seçim dönemlerinde oy deposu olarak gören zihniyete karşıyız. Kadınların siyasette hak ettikleri yere oturması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kadınlar yeni sistemi inşa edecek

Yazgan, son yıllarda siyasetin toplumun ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini ifade ederek, “Kadın Partisi, Türkiye’de yeni bir düzeni inşa etmek için var. Biz, kadınların eşit haklara sahip olduğu ve karar mekanizmalarında etkin rol oynadığı bir Türkiye hayal ediyoruz” dedi.

Kadın Partisi: Köklü değişimin öncüsü

Fatma Benal Yazgan, kadınların siyasette söz sahibi olmadan demokrasinin tam anlamıyla yaşanamayacağını belirtti: “Kadın Partisi olarak, kadın-erkek eşitliğini her alanda sağlayacak köklü bir değişimin öncüsüyüz. Bu değişim yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük bir gerekliliktir. Kadınların toplumsal hayatta ve siyasette aktif rol alması, Türkiye'nin daha adil ve güçlü bir geleceğe ilerlemesi için şarttır.”

Değişimin anahtarı: Kadınlar

Yazgan, açıklamasını şu mesajla sonlandırdı: “Kadın Partisi olarak, Türkiye’nin siyasetine yeni bir soluk getirmeye kararlıyız. Hedefimiz, kadınları siyasetin merkezine koyarak gerçek bir demokrasi inşa etmek. Türkiye’nin kaderinde, kadınların daha fazla söz sahibi olacağı günler için mücadelemizi sürdüreceğiz.”