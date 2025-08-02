Kadın cinayetleri artış gösteriyor, cezalar caydırıcı olmuyor

Ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da da kadın cinayetleri artış göstermeye devam etti. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yaptığı açıklamada kadın cinayetlerindeki cezasızlık halinin failleri cesaretlendirdiğini ifade etti.

Giresun'da son zamanlarda yaşanan olaylar, bölge halkını yasa boğdu. 31 Temmuz gecesi Sinem Topaloğlu, Beşikdüzü’ndeki evinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Topaloğlu’nun daha önce defalarca tehdit edildiği ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.

Giresun’da kadınlar yakın çevrelerinden şiddet görüyor

Giresun’da sadece son birkaç ayda yaşanan olaylar, şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir okulda görev yapan Yonca ve Rana Gökçin kardeşler, aynı kurumda çalışan eski bir hükümlü tarafından öldürüldü. Aynı şekilde, daha önce Sıla Şentürk ve İrem Kostakoğlu da erkek arkadaşları tarafından hayatlarından koparıldı.

Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de dile getirdiği “Ortalık feryat figan kadın çığlıklarıyla dolu” ifadesini bir kez daha hatırlatarak kamuoyuna çağrıda bulundu.

2025'in ilk 6 ayında 136 kadın öldürüldü

Gezmiş’in paylaştığı verilere göre, 2025 yılının ilk altı ayında 136 kadın, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Ayrıca 145 kadının ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, kadınların yaşam hakkının yeterince korunmadığını gözler önüne serdi.

“İstanbul Sözleşmesi uygulansın” çağrısı yapıldı

Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Gezmiş, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi. 6284 sayılı yasanın tam anlamıyla uygulanmasının önemine değinen CHP Milletvekili, kadınların beyanlarının esas alınması gerektiğini belirtti.

Cezasızlık sona ermeli, iyi hal indirimleri kaldırılmalı

Gezmiş, kadınların yaptığı şikayetlerin etkin biçimde soruşturulması, şiddet uygulayanların hak ettikleri cezaları alması gerektiğini vurguladı. Katillere uygulanan iyi hal indirimlerinin kaldırılması gerektiğini ifade eden Elvan Işık Gezmiş, caydırıcı cezaların hayata geçirilmesiyle kadın cinayetlerinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Kadınların yaşam hakkının anayasal güvence altına alınması ve yasaların etkin şekilde uygulanması gerektiği bir kez daha vurgulandı.