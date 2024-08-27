Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi tarafından öldürülen Senem Kıvrık, büyük bir kalabalığın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında cami yanında toplanan kadınlar, tabutu omuzlayarak cenaze arabasına kadar taşıdı. Bu hareket, toplumsal dayanışmanın ve kadınların gücünün simgesi oldu.

Trajik olayın detayları

Olay, 26 Ağustos 2024 sabahı saat 08.00 civarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta yaşandı. Senem Kıvrık (40), eşi M.K.'ya karşı mahkemeye başvurarak evden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. O sabah çiftin sokakta buluştuğu ve çıkan tartışma sonucunda M.K.’nın, araçta bulunan sert bir cisimle Kıvrık’ın başına vurduğu iddia edildi. Tartışmanın devam ettiği sırada M.K., yanında getirdiği bıçakla eşini karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Kıvrık, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde kadın dayanışması

Senem Kıvrık’ın cenazesi, Menteşe Kurşunlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören sırasında cami yanında toplanan kadınlar, tabutu omuzlayarak cenaze arabasına kadar taşıdı. Bu anlamlı ve güçlü destek, cenaze töreninin unutulmaz anlarından biri oldu.