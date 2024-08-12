Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, Türkiye'de kadınların tarım içi istihdam oranı yüzde 96,5, erkeklerin ise yüzde 76 olarak hesaplandı. Kayıt dışı çalışma konusunda kadınlar, erkeklere göre daha fazla istihdam ediliyor; kadınların kayıt dışı çalışma oranı yüzde 34,4, erkeklerin ise yüzde 23,8 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 27,3 iken, tarımda bu oran yüzde 84,5, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 17,3 olarak kaydedildi. Tarım dışındaki kadınların kayıt dışı çalışma oranı yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Kayıt dışı istihdam oranı, 2022'de yüzde 28 iken, son bir yılda yüzde 0,7 düşüş gösterdi. 2004 yılında tarımda kayıt dışı oranı yüzde 89,9, tarım dışı sektörde ise yüzde 33,8 olarak kaydedilmişti.

Avrupa'daki duruma bakıldığında, ILO'nun 2023 verilerine göre, Moldova yüzde 52,7 ile en yüksek kayıt dışı istihdam oranına sahip ülke konumunda. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise en yüksek kayıt dışı oranı Polonya yüzde 9,8 ile liderliğini sürdürüyor.