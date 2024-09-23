NOW TV'de En Hamarat Benim programıyla tanınan Kadir Ezildi, İstanbul'daki nişanında hiçbir masraftan kaçınmazken, kayınvalidesi Ümran Kaplan’ın gelinine bir tepsi dolusu altın takması dikkat çekti.

Erzurum'dan İstanbul'a İkinci Nişan Töreni

Temmuz ayında Erzurum’da yapılan ilk nişan töreninin ardından, Ezildi ve Türkmen çifti, İstanbul'da da büyük bir kutlama düzenledi. İstanbul’da gerçekleşen bu ikinci nişan törenine çiftin aileleri ve dostları katıldı. Kadir Ezildi, beyaz smokiniyle göz kamaştırırken, Gamze Türkmen gümüş işlemeli abiyesiyle şıklığını konuşturdu.

Dev Pasta ve Takı Töreni Dikkat Çekti

İstanbul’daki törende, çiftin kesmek için hazırladığı devasa boyuttaki pasta davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak geceye damga vuran an, kayınvalide Ümran Kaplan’ın gelini Gamze Türkmen’e bir tepsi dolusu altın takması oldu. Tepside bilezikler, kolyeler ve diğer değerli takılar yer alırken, tören sırasında geline bolca altın takı takıldı.

Kadir Ezildi'nin Mutlu Günü

Nişan töreni boyunca mutlu halleriyle dikkat çeken Kadir Ezildi, misafirleriyle yakından ilgilendi. Çiftin evlilik hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği ve düğün tarihinin yakında açıklanacağı öğrenildi.