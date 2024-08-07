Kaf Kaf’ın Yeni Sezon Formaları Görücüde

Karşıyaka, yeni formalarını "35½ Tutkusu" isimli bir video ile resmi sosyal medya hesaplarından futbolseverlere tanıttı. Videoda, İzmir’le özdeşleşen yiyecekler ve Karşıyaka’ya ait mekanlar öne çıkarılırken, formaların çekimleri sahilde bir teknede yapıldı. Bu görselli tanıtım, Karşıyaka'nın tarihini ve kültürel bağlarını vurguladı.

Formalar sosyal medyada tanıtıldı

Yeni formalar, Karşıyakalı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, taraftarlar formaları çok beğendiklerini ve satın almak için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Karşıyaka'nın bu yılki formaları, hem şehri hem de kulübü temsil eden detaylarla dikkat çekti