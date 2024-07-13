Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kâğıt fabrikasının açık alanındaki kâğıt toplama bölümünde çıkan yangında, alevlere müdahale hâlâ sürüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir Kipaş Kâğıt Fabrikasında dün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârdan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında alevler rüzgârın da etkisi ile yeniden büyüdü.

Onlarca dönüm kağıt atık depolama alanında istiflenmiş tüm kağıt blokların tutuşması sonucu binlerce ton atık kâğıt alev alev yandı.

Gece boyu devam eden yangına havadan müdahaleye, havanın kararmasının ardından ara verilmişti. Günün ağarmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Yangının söndürülmesi için oluşturulan kriz masası ekiplerince çalışmalar devam ederken, yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da söndürme ekibi sevk edildi.

Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkarıldı.

Söke ve çevresi duman altında kaldı

Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Yaklaşık 16 saatten bu yanan devam eden yangın nedeniyle bölge duman bulutu altında kalırken bir yandan da Söke ve çevresine kül yağmaya başladı.