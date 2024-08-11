Kahraman Itfaiyeci Seray Başol, Yavru Kediyi Hayata Döndürdü

Balıkesir’in Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde çıkan yangına hızla müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipte görevli İtfaiye Eri Seray Başol, yangın sırasında pencereyi açmak için gittiği odada bitkin halde bir yavru kedi buldu. Hemen kendi temiz hava solunum cihazını kullanarak kedinin hayatını kurtardı. Ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS, kediyi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne nakletti.

Sağlık durumu iyi

Kedinin ilk müdahalesini yapan Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk, kedinin karbonmonoksit gazından etkilenmiş olduğunu belirterek, yapılan ilk yardımın doğru ve zamanında olduğunu ifade etti. Tedavi altına alınan kedinin sağlık durumu şu anda gayet iyi ve herhangi bir tehlike bulunmuyor.

Kahraman itfaiyecinin anlatımı

Olayı anlatan Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol, yangın ihbarını aldıktan kısa süre sonra olay yerine intikal ettiklerini belirtti. Yangına müdahale ederken bitkin halde bulduğu kediyi dışarı çıkardığını ve ona solunum desteği sağladığını söyledi. Başol, “Şu anda kedinin iyi olması bizi çok mutlu etti” dedi.