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Yangında 10 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplamda 95 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibinin yaklaşık 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Narlı Mahallesi kırsalında dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkan anız yangınının, makilik alana sıçramasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

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