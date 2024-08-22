Onikişubat ilçesinde yaşayan Nurhayat Hayta'nın mavi ve kahverengi olan gözleri, çevresindeki insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki Hayta'nın gözleri, tıp literatüründe "heterokromi" olarak bilinen ve göz renklerinin birbirinden farklı olması durumu nedeniyle dikkat çekiyor.

Gözleri doğal ve genetik

Hayta, göz renklerinin doğal olduğunu ve genetik olarak amcası ile büyükannesinden geçtiğini belirtiyor. Ailesinde de gözleri farklı renklerde olan bireyler bulunan Hayta, bu özelliğiyle dikkat çekiyor ve çevresinin ilgisinden zaman zaman rahatsızlık duyuyor.

Müşterilerden yoğun ilgi

Hayta, bir restoranda çalışıyor ve gözlerinin doğal olduğunu ispatlamak için çeşitli sorularla karşılaşıyor. Müşterilerinin ilgisiyle karşılaşan Hayta, lens taktığı düşüncesiyle sıklıkla karşılaşıyor. "Vanlı mısınız?" gibi sorulara da maruz kalan Hayta, gözlerinin doğallığını açıklama gereği duyuyor.

"Kendimi farklı ve güzel hissediyorum"

Hayta, gözleri nedeniyle aldığı tepkilere rağmen bu özelliğini sevdiklerini ve kendisini farklı ve güzel hissettiğini ifade ediyor. Çalıştığı iş yerinde de gözleriyle olumlu tepkiler aldığını belirtiyor.

Heteroktemi nedir?

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı, heterokrominin genetik bir durum olduğunu belirtiyor. Yüzbaşı, "İki göz arasında renk farkı anne karnında tespit edilebilir. Eğer bu durumda bir genetik hastalık bulunmuyorsa, ilerleyen süreçte herhangi bir göz bozukluğu oluşmaz," şeklinde açıklamada bulunuyor.