Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Müdahaleler Başladı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi’nde çıkan orman yangını, bölgedeki yetkilileri harekete geçirdi. Yangının hızla yayılması üzerine, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale etmeye başladı. Yangın, bölgedeki vatandaşlarda endişe yaratırken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Yangının çıkış noktası ve ilk müdahale

Yangın, Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda başladı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale etmeye başladı. İlk müdahale ile birlikte alevlerin yayılma hızı azaltılmaya çalışılıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Karadan yapılan müdahalelerle yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bölgedeki zorlu koşullara rağmen ekipler, yangının kontrol altına alınması için var gücüyle çalışıyor.

Kahramanmaraş’taki bu orman yangını, bölgedeki halkta büyük bir endişe yaratmış durumda. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerini artırıyor. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmamış olsa da, incelemeler devam ediyor.