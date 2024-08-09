Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir operasyon, doğa ve yaban hayatı koruma açısından büyük yankı uyandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen koruma altındaki hayvanlara ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, belirlenen adrese düzenlenen baskında 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait boynuz ve kafatası ele geçirildi. Ekiplerin karşılaştığı bu manzara, yaban hayatına yönelik yasa dışı avcılık ve ticaretin ne kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne serdi.

Adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin kaçak yollarla ülkeye sokulan bu değerli parçaları satışa çıkardığı ve bu sayede haksız kazanç elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Koruma altındaki türler

Ele geçirilen bu boynuz ve kafataslarının, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sıkı koruma altında bulunan türlere ait olduğu belirtildi. Bu durum, doğa koruma çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.